У Тернополі злодій вкрав гроші з церковної крамниці
10:28, 12 жовтня 2018Тернопіль
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Зловмисника зафіксувала камера відеоспостереження.
У Тернополі злодій вкрав гроші з церковної крамниці.
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Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, інцидент стався в церкві Архістратига Михаїла.
За словами скарбника церкви, він саме перераховував кошти, як почув, що попадали книги. Поки чоловік піднімав літературу, в кіоск проник невідомий і забрав гроші – 8 тис. грн.
Зловмисника зафіксувала камера відеоспостереження.
Усіх, хто впізнав чоловіка і знає про його місцеперебування, правоохоронці просять повідомляти на лінію "102" або на номер чергової частини: 27-11-70. Анонімність гарантується.
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