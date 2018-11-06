Після демаршу приватних перевізників, які не випустили у рейси автобуси, тернополяни почали масово долучатися до флеш-мобу #підвезу.

У Тернополі після демаршу приватних перевізників тернополяни почали масово долучатися до флеш-мобу #підвезу, організованого учора ввечері в соцмережі після того, як стало відомо про намір приватників не випустити автобуси у рейси.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні в обідню пору у Фейсбуці ще було створено дві групи: «#підвези ближнього Тернопіль» та «Підвезу, Тернопіль!». Станом на 16.30 кожна з них вже налічує близько 700 осіб, вони також функціонують в Телеграмі та Вайбері.

«Ні саботажу маршруток та шантажу міської влади! Ідея групи:

- для власників автівок, коли їдете кожного дня на роботу, або маєте свій певний маршрут з точки "А" в точку "Б", або просто плануєте поїздку і у вас є вільне місце в авто, і ви готові допомогти іншим зручно добиратись "по дорозі" з вами, тим самим познайомившись з іншими людьми, веселіше провести час в дорозі і оптимізувати витрати на паливо - ця група допоможе вирішити ці питання;

- для людей, яким набридло щодня зранку "запихатись" в маршрутку, яким веселіше проїхатись з кимось за компанію в авто, оптимізувати витрати часу на дорогу - ця група допоможе вам вирішити ці питання», – описав причину створення однієї з груп її адміністратор Андрій Кір.

У групах охочі водії повідомляють про те, в якій годині і звідки вони і куди виїжджатимуть, описують свій маршрут і скількох людей готові підвезти.

Тут же жителі міста дякують тим, хто їх сьогодні підвозив. Виявилося, що в флеш-мобі #підвезу взяли участь не лише водії, а й тернополяни, які через відсутність маршруток викликали таксі, але потім ще задурно підбирали на зупинках інших пасажирів по своєму маршруту.

Як повідомляв УНІАН, з 1 листопада в Тернополі зросли ціни на проїзд в громадському транспорті. При цьому готівковий тариф став найвищим в Україні: 8 грн у тролейбусі та 9 грн за проїзд в маршрутному автобусі. Тернополян ці тарифи обурили, оскільки стан маршруток, діючі графіки курсування транспорту та безкультур’я водіїв не задовольняли пасажирів навіть при попередніх тарифах.

У Тернополі діє диференційована плата за проїзд.

Для власників пільгової «Картки тернополянина» тарифи у тролейбусах з 1 листопада зросли з 3 до 5 грн (на 67%), у маршрутках – з 4 до 6 грн (на 50%).

При сплаті неперсоніфікованим електронним проїзним квитком або безконтактною банківською карткою пасажирам доводилося з 1 листопада платити 6 грн у тролейбусі (удвічі більше) та 7 грн у маршрутці (на 75% більше).

4 листопада о 12 год на Театральному майдані відбулася акція протесту проти запроваджених тарифів, участь в якій взяли орієнтовно 1 тис. осіб.

Після акції люди з 14 до 16 год перекрили рух на 5-ти дорогах, паралізувавши рух транспорту в центральній частині міста та повністю зупинивши електротранспорт.

5 листопада вранці понад 200 осіб провели пікет міської ради, вимагаючи скасування нових тарифів. Учасники акції протесту озвучили ультиматум, що якщо їхні вимоги не будуть виконані в найближчі години, вони знову перекриють дороги.

Відтак 5 листопада виконком скасував своє рішення про запровадження нових тарифів і повернув колишні.

Сьогодні вранці перевізники без попередження влаштували демарш, не випустивши автобуси на маршрути.

Містом курсують лише тролейбуси КП «Тернопільелектротранс» та 4 комунальні автобуси підвищеної місткості (MAN та 3 ЛАЗи).

фотo: te.20minut.ua