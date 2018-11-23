Працівників ТзОВ «Бучачагрохлібпром» з нагоди Дня сільського господарства привітали кращі ансамблі району

Відзнаки отримали працівники з різних підрозділів, а також ветерани сільського господарства.

З нагоди Дня сільського господарства понад 70 працівників ТзОВ «Бучачагрохлібпром» отримало премії.

Як повідомили УНІАН в прес-службі підприємства, урочистості відбулися у Бучацькому будинку культури, де нагородили грошовими преміями та відзнаками кращих працівників одного з найуспішніх агропідприємств області.

Відзнаки отримали працівники з різних підрозділів, а також ветерани сільського господарства. Привітали землеробів концертною програмою і кращі бучацькі ансамблі, які за свої таланти отримують щомісячні стипендії від фонду голови наглядової ради ТзОВ «Бучачагрохлібпром» Петра Гадза.

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«Від себе особисто та від імені Петра Івановича Гадза хочу подякувати усім нашим співробітникам, ветеранам сільського господарства, колишнім та теперішнім працівникам аграрного сектору за кропітку та віддану працю. Особлива шана нашим ветеранам-землеробам, які свої знання та велику частину свого життя присвятили цьому ремеслу. Саме вони відзначились на аграрній ниві, саме вони навчили нас працювати та любити землю. Щира дяка їм за це, а також – за багаторічний цінний вклад, який вони зробили для розвитку нашого агропромислового комплексу. Крім того, хочу подякувати своєму колективу – професіоналам з великої літери, які мене підтримували і підтримують. Разом ми досягаємо нових вершин у нашій царині. Також хочу подякувати за розумну спільну організацію цього свята і районному керівництву, яке підтримує місцевих аграріїв та розуміє важливість цього українського ремесла», – сказала під час привітання заступниця голови наглядової ради ТзОВ «Бучачагрохлібпром» Лілія Прокіпчук.

Вона також зауважила, що для працівників ТзОВ «Бучачагрохлібпром» День сільського господарства став подвійним святом, оскільки вперше підприємство встигло повністю завершити усі осінньо-польові роботи до Дня аграрія – зібрати урожай зернових культур та буряку, завершити посівну та підготовку землі до весняно-польових робіт.