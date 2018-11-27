Відстежуватимуть правоохоронці і ситуацію, пов'язану з блокуванням руху транспорту та автошляхах, а також зовнішньо-політичну екскалацію збройної агресії Російської Федерації в Азовському морі.

Правоохоронці Тернопільщини перейшли на посилений варіант несення служби.

Читайте такожБарна обговорив з правоохоронцями комплекс заходів для недопущення розбалансування ситуації на території Тернопільщини

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, окрім забезпечення правопорядку на вулицях міста та області, поліцейські нестимуть службу в адміністративних будівлях органів та підрозділів ГУНП Тернопільщини.

Збільшиться й кількість нарядів при чергових частинах та слідчо-оперативних груп. В разі порушення публічної безпеки чи масових заходів в області будуть створені зведені загони.

Відстежуватимуть правоохоронці і ситуацію, пов'язану з блокуванням руху транспорту та автошляхах, а також зовнішньо-політичну екскалацію збройної агресії Російської Федерації в Азовському морі.