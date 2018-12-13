На Тернопільщині 23-річний сирота отримав від держави 2-кімнатну квартиру (фото)

З 2011-го року Табаркевич перебував на квартирному обліку.

На Тернопільщині сирота отримав від держави 2-кімнатну квартиру.

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, перебуваючи у Козовій голова ТОДА Степна Барна вручив 23-річному Сергію Табаркевичу сертифікат на квартиру.

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В юному віці хлопець разом з сестрою та братом осиротіли, відтак, виховувалися та мешкали у прийомній сім‘ї. З 2011-го року Табаркевич перебував на квартирному обліку.

«Це важливо, що в нелегкі для нашої країни часи, коли на сході ведуться військові дії, держава піклується і допомагає сиротам, багатодітним родинам та малозабезпеченим верствам населення. Загалом, у цьому році це вже четверта квартира, яку ми вручили осиротілій дитині», – зазначив під час вручення сертифікату Барна.

Квартира в Козові придбана за рахунок коштів субвенції з держбюджету.