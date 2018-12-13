До порушників застосовано фінансові санкції на суму 3,3 млн грн.

На Тернопільщині за продаж неповнолітнім алкоголю анулювали 31 ліцензію.

Як повідомив УНІАН начальник Головного управління ДФС у Тернопільській області Ігор Комендат, з початку цього року працівники управління контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів Головного управління ДФС у Тернопільській області провели 229 перевірок суб’єктів господарювання, які здійснюють роздрібну торгівлю алкогольними напоями та тютюновими виробами.

До порушників застосовано фінансові санкції на суму 3,3 млн грн.

«Зокрема, виявлено 95 фактів торгівлі алкогольними напоями за цінами, нижчими від встановлених мінімальних оптово-відпускних або роздрібних цін, 49 фактів реалізації алкогольних напоїв на розлив для споживання на місці. Мали місце 35 випадків продажу алкогольних напоїв особам, які не досягли 18 років. Фахівцям фіскальної служби вдалось встановити 19 фактів роздрібної торгівлі алкогольним напоями та 3 факти тютюновими виробами без ліцензії», – розповів Комендат.

Протягом січня-листопада цього року анульовано 368 ліцензій на право здійснення роздрібної торгівлі алкогольними напоями, в тому числі 31 ліцензію за продаж алкогольних напоїв особам, які не досягли 18 років.

«Якщо взяти у розрізі районів, то найбільше таких порушень виявлено у Тернополі, де анулювали 5 ліцензій та застосували штрафних санкцій на суму 34 тис. грн. За продаж алкоголю неповнолітнім анулювано 4 ліцензії у Зборівському районі, по 3 – у Кременецькому, Гусятинському та Борщівському районах. По 2 ліцензії анульовано у підприємців Бережанського, Козівського Шумського, Підволочиського, Чортківського та Збаразького районів», – розповів очільник фіскального відомства.

Ще 280 ліцензій анульовано на право здійснення роздрібної торгівлі тютюновими виробними, з них 26 - за продаж тютюнових виробів неповнолітнім.

«Дана робота ведеться у співпраці з головами об’єднаних територіальних громад та керівниками райдержадміністрацій», – зазначив Комендат.

Загалом на даний час підприємці області використовують 4 тис. 493 ліцензії на реалізацію алкоголю та тютюну.