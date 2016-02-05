На Тернопільщині водій смертельно травмував 42-річного пішохода (фото)

16:25, 05 лютого 2016
Тернопіль
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При цьому слідчі виявили, що дана ділянка дороги була без освітлення, а також відсутні  будь-які попереджувальні знаки про населений пункт чи обмеження швидкості.

На Тернопільщині водій смертельно травмував 42-річного пішохода.

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, ДТП трапилася учора ввечері у селі Дарахів на автодорозі Івано-Франківськ-Бучач-Тернопіль.

Правоохоронців викликав сам водій. На місці пригоди слідчо-оперативна група встановила, що водій "Део", рухаючись в на автодорозі Івано-Франківськ-Бучач-Тернопіль, збив чоловіка, який рухався у попутному з ним напрямку обочиною дороги.

При цьому слідчі виявили, що дана ділянка дороги була без освітлення, а також відсутні  будь-які попереджувальні знаки про населений пункт чи обмеження швидкості.

В результаті удару чоловіка із відкритою черепно-мозковою травмою доправили до лікарні. Проте врятувати потерпілого не вдалося.

За фактом ДТП, що призвело до смерті потерпілого, відкрито кримінальне провадження, правоохоронці встановлюють усі обставини події.

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