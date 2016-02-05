На Тернопільщині водій смертельно травмував 42-річного пішохода (фото)
При цьому слідчі виявили, що дана ділянка дороги була без освітлення, а також відсутні будь-які попереджувальні знаки про населений пункт чи обмеження швидкості.
На Тернопільщині водій смертельно травмував 42-річного пішохода.
Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, ДТП трапилася учора ввечері у селі Дарахів на автодорозі Івано-Франківськ-Бучач-Тернопіль.
Правоохоронців викликав сам водій. На місці пригоди слідчо-оперативна група встановила, що водій "Део", рухаючись в на автодорозі Івано-Франківськ-Бучач-Тернопіль, збив чоловіка, який рухався у попутному з ним напрямку обочиною дороги.
При цьому слідчі виявили, що дана ділянка дороги була без освітлення, а також відсутні будь-які попереджувальні знаки про населений пункт чи обмеження швидкості.
В результаті удару чоловіка із відкритою черепно-мозковою травмою доправили до лікарні. Проте врятувати потерпілого не вдалося.
За фактом ДТП, що призвело до смерті потерпілого, відкрито кримінальне провадження, правоохоронці встановлюють усі обставини події.