ФДМУ в Тернопільській області виставив на аукціон фірму "Тернопільоблтара" з приміщеннями площею 1,8 тис. м кв

Як повідомили УНІАН в прес-службі регіонального відділення Фонду держмайна, приміщення виробничо-комерційної фірми з виготовлення, збору та постачання тари «Тернопільоблтара» можна придбати із земельною ділянкою.

До складу комплексу входять будівля контори (87,2 кв. м), цех ширпотребу (496,3 кв. м), піднавіс для тари (167,9 кв. м), арочний цех (443,8 кв. м), склад піднавісу (409,8 кв. м), склад піднавісу (325,3 кв. м) за адресою: м. Тернопіль, вул. Лозовецька, 26, та будівля (27,2 кв. м) за адресою: Тернопільська обл.,Теребовлянський р-н, смт Дружба, вул. Лесі Українки, 25б.

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Подальше використання об’єкта покупець визначатиме на власний розсуд. Початкова ціна об’єкта разом із земельною ділянкою – 2,14 млн грн.

Останній день подання заяв – 21 березня 2016 року.

Аукціон відбудеться 23 березня об 11 год в Тернополі в приміщенні регіонального ФДМУ.

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