На Тернопільщині скерували до суду справу екс-заступника районного прокурора, який скоїв смертельну ДТП

Прокуратурою області направлено до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні стосовно колишнього заступника прокурора Кременецького району за вчинення дорожньо-транспортної пригоди, що спричинила смерть потерпілого.

Як повідомили УНІАН в прес-службі обласної прокуратури, акт скерували до суду учора.

Попередньо було встановлено, що 7 липня 2015 року заступник прокурора, керуючи власним автомобілем, допустив зіткнення із зустрічним транспортним засобом у місті Кременці. Від отриманих травм водій іншого автомобіля помер у лікарні.

За цим фактом слідчим відділом прокуратури області розслідувано кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого).