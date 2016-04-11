На Тернопільщині розпочався сезон прощ до Марійського духовного центру

Як повідомили УНІАН в прес-службі Тернопільсько-Зборівської єпархії УГКЦ, учора відбулося перше у цьому році професійне паломництво, участь в якому взяли понад 450 працівників житлово-комунальних господарств Тернопільської і Львівської областей.

Привітав прочан сотрудник Собору Зарваницької Матері Божої о. Микола Медюх.

Під час богослужіння від зауважив на необіхдності виконувати своє особливе служіння по-християнськи, бути відповідальним і ніколи не забувати про молитву один за одного.

«Як наш Господь з великим милосердям спішить до людей, так і ви завжди будьте готові з любов`ю послужити ближньому», – сказав отець під час проповіді.

Прочани молилися на Хресну дорогу, приклались до мощей святих, а також поклонилися чудотворній іконі Матері Божої.

«Цього року маємо тринадцять професійних прощ різних структур і установ. Деякі прощі носять міжєпархіальний характер: приїжджають вірні із сусідніх єпархій. 22 квітня у нас буде І Всеукраїнська проща Держказначейства. Очікуємо біля 700 прочан з цілої України. На кожній професійній прощі у цьому Ювілейному році будемо відкривати свої душі на благодатні потоки Божого милосердя», – зазначила голова комісії у справах мирян Тернопільсько-Зборівської архиєпархії Анна Зварич.

Традиційно найбільше прочан збирається в Зарваниці на Всеукранську прощу.

Цьогоріч вона відбудеться 16-17 липня.

Довідка УНІАН. Марійський духовний центр у Зарваниці входить до двадцятки Марійських центрів світу. Щороку на Всеукраїнські прощі сюди приходить близько 100 тис. паломників.