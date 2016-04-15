У Тернополі відзначили 72-у річницю визволення від німецько-фашистських загарбників

Як передає корепсондент УНІАН, участь у них взяли голова облдержадміністрації Степан Барна, голова обласної ради Віктор Овчарук, міський голова Сергій Надал, представники обласного військового комісаріату, громадських організацій, ветерани.

Біля меморіального комплексу полеглим у Другій світовій війні священики традиційних християнських конфесій відслужили панахиду за загиблими, після чого учасники заходу поклали квіти до могили невідомому солдату.

Після цього учасники заходу відвідали могили загиблих бійців-учасників АТО з Тернополя та помолилися за їх упокій.

«Ми повинні пам’ятати про сторінки історії нашої держави, пов’язані з воєнними лихоліттями та вшановувати тих, кому завдячуємо мирним небом над головою. Вклоняємося світлій пам’яті солдатів, які не повернулися з війни. Також сьогодні згадуємо світлу пам`ять новітніх Героїв – тих, хто загинув в зоні проведення АТО», – сказав під час виступу Барна.