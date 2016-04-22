Правоохоронці викрили 69-річного тернополянина, який незаконно торгував сірчаною кислотою.

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, аби знайти покупця на небезпечну речовину, вільний обіг якої в Україні заборонено, пенсіонер розмістив оголошення на одному з сайтів.

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Охочі придбати кислоту навідувалися до гаражного приміщення тернополянина.

Поліцейські зафіксували факт продажу кількох літрів сірчаної кислоти за 1,8 тис. грн.

У пенсіонера вилучили 50 л речовини. Її походження з’ясовують.

Відкрито кримінальне провадження згідно ст. 311 ККУ (незаконне виробництво, зберігання, перевезення чи пересилання прекурсорів).

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