На Тернопільщині внаслідок вибуху саморобної петарди травмувався 40-річний чоловік

На Тернопільщині травмувався 40-річний чоловік внаслідок вибуху саморобної петарди. Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, інцидент трапився 30 квітня у селі Самолусківці Гусятинського району.

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За даними правоохоронців, чоловік вирішив власноруч змайструвати петарду, які в селі прийнято підривати на Великдень.

У залізному циліндрі він висвердлив отвір, настругав туди сірки з сірників та вбив цвях. При ударі предмет здетонував та вибухнув.

Потерпілого доправили до районної лікарні.