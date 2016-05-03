На Тернопільщині внаслідок вибуху саморобної петарди травмувався 40-річний чоловік
14:36, 03 травня 2016Тернопіль
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Уламок металу поранив чоловіка в око й обличчя.
На Тернопільщині внаслідок вибуху саморобної петарди травмувався 40-річний чоловік / zz.te.ua
На Тернопільщині травмувався 40-річний чоловік внаслідок вибуху саморобної петарди. Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, інцидент трапився 30 квітня у селі Самолусківці Гусятинського району.
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За даними правоохоронців, чоловік вирішив власноруч змайструвати петарду, які в селі прийнято підривати на Великдень.
У залізному циліндрі він висвердлив отвір, настругав туди сірки з сірників та вбив цвях. При ударі предмет здетонував та вибухнув.
Потерпілого доправили до районної лікарні.
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