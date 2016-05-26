У Тернополі учасникам АТО надано право на безкоштовний проїзд в маршрутках

Як повідомили УНІАН в прес-службі міської ради, дане право передбачене внесеними учора змінами до договору між перевізниками та міської радою.

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Також змінами передбачено, що школярі користуватимуться 50% пільгами не лише у навчальні дні, а й у вихідні.

Водночас перевізники виступили з вимогою переглянути тариф на перевезення пасажирів у громадському транспорті та збільшити його з 3 грн до 3,5 грн.

Аргументують свою ініціативу вони підвищенням цін в усіх сферах економіки та необхідністю проводити ремонт громадського транспорту.

Відтак було створено спеціальну комісію з числа депутатів, податкової інспекції та інших контролюючих органів, яка перевірить об’єктивність поданої перевізниками інформації.

«Сьогодні є проблема, що перевізникам заборгувала держава кошти за перевезення пільговиків. Наприклад, електротранспорту станом на 1 травня заборговано більше 10 млн грн, автоперевізникам - більше 4 млн грн. Цей фактор також впливає на роботу громадського транспорту міста», – зазначив начальник управління транспорту, комунікацій та зв’язку Ігор Мединський.