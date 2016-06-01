Тернопільська облрада затвердила програму енергоефективності та енергозбереження на 2016-2019 роки з кошторисом у 91,7 млн грн

Як повідомили УНІАН в прес-службі обласної ради, за відповідну програму учора проголосували депутати під час чергової сесії.

У рішенні вказано, що оскільки обладнання значної кількості комунальних котелень та котелень бюджетних установ вичерпало допустимі терміни експлуатації, головним напрямком роботи у сфері енергозбереження є впровадження альтернативних видів палива.

Метою програми є скорочення споживання природного газу бюджетними установами області, переведення котелень на альтернативні види палива, заміна застарілого енергоємного котельного обладнання та термомодернізація будівель житлового фонду та соціальної сфери.

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Кошторис програми складає 91,65 млн грн.

З них 22,82 млн грн заплановано отримати з Держбюджету, 6,58 млн - з обласного, 10,36 млн - з місцевих бюджетів, 51,89 млн - з інших джерел.

Дані кошти буде скеровано зокрема на технічне переоснащення 80 котелень, встановлення 140 одиниць сучасних енергоефективних котлів, заміну 43,4 тис. штук освітлювальних приладів на енергоекономніші у закладах бюджетної сфери, введення в дію 4 міні ГЕС, створення 3 підприємств з виробництва біопалива за державною програмою «Етанол».