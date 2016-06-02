На Тернопільщині внаслідок зіткнення з вантажівкою загинув водій автобуса

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, дорожньо-транспортна пригода трапилася учора в селі Заруддя Збаразького району на автодорозі Доманове-Ковель-Чернівці-Тереблеча.

За даними правоохоронців, водій вантажного автомобіля "ДАФ", який рухався в напрямку Тернополя, раптово виїхав на смугу зустрічного руху і зіткнувся із пасажирським автобусом "Еталон". Причини такого маневру вантажівки встановлять слідчі у ході досудового розслідування.

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В результаті аварії водій автобуса від отриманих травм загинув на місці події.

Водій вантажівки потрапив в травматологічне відділення зі струсом, закритою черепно-мозковою травмою, забоями та різаними ранами рук і ніг.

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На момент ДТП пасажирів в маршрутці не було.

Подія внесена до єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 286 ч. 2 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, якщо вони спричинили смерть потерпілого).