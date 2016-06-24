У Тернополі внаслідок ураження струмом загинув 16-річний хлопець, ще двоє травмовано

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, трагедія сталася 22 червня близько опівночі на вул. Новий світ.

На вантажній цистерні смертельне ураження струмом отримав 16-річний хлопець. Ще двоє його товаришів 1997 та 1998 років госпіталізовані.

Як з’ясували поліцейські, хлопці ввечері поверталися з пляжу. На Новому світі зайшли на залізничну колію і вирішили з екстримом пройтися по дахах вагонів. Згодом з вагонів хлопці перебралися на цистерни, які вищі.

Цистерни були розташовані під високовольною лінією, струм від якої, за даними фахівців, вражає на відстані півтори метра, не обов’язково їх торкатися. Хлопці, опинилися на відстані 20 см від лінії.

Однин з хлопців загинув одразу, за життя його друзів зараз борються медики.

Поліцейські з’ясовують обставини трагедії.