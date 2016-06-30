На Тернопільщині внаслідок пожежі згорів автомобіль

Загорання ліквідовано черговим караулом 5-ї державної пожежно-рятувальної частини.

Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, загорання автомобіля «ВАЗ» виникло учора о 21:37 у Кременці на вул. Базарній. Читайте такожНа Тернопільщині рятувальники ліквідували пожежу на пилорамі Внаслідок пожежі вогнем знищено автомобіль. Загорання ліквідовано черговим караулом 5-ї державної пожежно-рятувальної частини.

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