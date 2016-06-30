На Тернопільщині внаслідок пожежі згорів автомобіль
16:40, 30 червня 2016Тернопіль
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Загорання ліквідовано черговим караулом 5-ї державної пожежно-рятувальної частини.
Загорання виникло учора о 21:37 у Кременці на вул. Базарній / poltava.sq.com.ua
Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, загорання автомобіля «ВАЗ» виникло учора о 21:37 у Кременці на вул. Базарній.
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Внаслідок пожежі вогнем знищено автомобіль.
Загорання ліквідовано черговим караулом 5-ї державної пожежно-рятувальної частини.
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