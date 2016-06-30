На Тернопільщині під час сплаву втонув 35-річний чоловік
16:45, 30 червня 2016Тернопіль
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Станом на 30 червня тіло чоловіка досі розшукують
За даними правоохоронців, чоловіки вживали алкоголь / oda.zt.gov.ua
Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, трагедія сталася учора близько 19 год.
Встановлено, що два сімейства з села Скоморохи вирішили здійснити сплав на понтоні по Дністру. Окрім дорослих на плоті перебувало шестеро дітей.
Один з батьків плив у воді, тримаючись за канат від понтона. У якийсь момент він зник під водою.
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За даними правоохоронців, чоловіки вживали алкоголь. Саме це ймовірно і стало причиною трагедії.
Станом на 30 червня тіло чоловіка досі розшукують.
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