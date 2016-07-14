На Тернопільщині чоловік у свій день народження насмерть вдавився шашликом

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, нещасний випадок трапився учора у Заліщицькому районі в селі Зелений Гай.

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Чоловік, святкуючи з друзями на галявині поруч з селом свій день народження, вдавився м'ясом з шашлика. Врятувати життя іменинникові не вдалося, він помер ще до приїзду бригади швидкої допомоги.

Подію правоохоронці внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань за ст 115 ч. 1 ККУ (умисне вбивство).