Потрійна ДТП в Одеській області: рятувальники розповіли подробиці події та уточнили кількість постраждалих (фото)

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління ДСНС в Одеській області, 14 липня о 9.03 до служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що на 17-му км траси «Одеса-Рені», за селом Дальник, сталася ДТП за участю двох легкових автомобілів Opel і Chevrolet, а також рейсового автобуса «Одеса-Біляївка».

Внаслідок ДТП рейсовий автобус з'їхав у кювет і перекинувся на бік.

«Під час аварії в автомобілі Opel затиснуло водія і пасажира. О 9.21 на місце події прибули рятувальники, які за допомогою спеціального інструменту деблокували потерпілих з автомобіля і передали медикам», - зазначили в прес-службі.

Всього бригадами швидкої медичної допомоги до медичних установ доставлено 14 осіб: 8 - до Біляївської центральної районної лікарні, 4 особи - до Одеської міської клінічної лікарні №1 і 2 особи - до Одеської обласної клінічної лікарні. Загиблих немає. Причини дорожньо-транспортної події встановлюються.

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Як повідомила УНІАН співробітник відділу комунікацій Головного управління Національної поліції в Одеській області Ганна Пенчева, наразі проводяться слідчі дії.

«У рейсовому автобусі було близько 40 пасажирів», - зазначила вона.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вранці в Одеській області, на трасі Одеса-Маяки, сталася потрійна ДТП за участю пасажирського автобуса №75. Попередньо повідомлялося про 15 потерпілих.