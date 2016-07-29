На Тернопільщині після цілої ночі пошуків знайшли двох школярок, які заблукали полях на велосипедах

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, Повідомлення про зникнення доньки та племінниці надійшло від правоохороців від жительки села В. Лука Тернопільського району учора пізно ввечері.

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Жінка повідомила, що 15-річні дівчатка ще вдень поїхали кататися на велосипедах й не повернулися додому. Мобільні телефони із собою не взяли, оскільки збиралася гроза. Додому планували повернутися завчасно.

Шукали дівчат усю ніч батьки, односельці та поліція.

Дівчат розшукали вранці у селі Мишковичі, що більше ніж 10 км від В. Луки.

Діти пояснили, що заблукали й не змогли самостійно знайти дороги додому.