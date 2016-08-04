На Тернопільщині затримали чоловіка, який за гроші "замінував" місцевий спиртзавод

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, учора невідомий повідомив про закладену вибухівку у приміщенні Марилівського спиртового заводу, що у селі Нагірянка Чортківського району.

На місце події виїхали усі екстренні служби, було евакуйовано робітників підприємства. Працівники вибухо-технiчної служби НДЕКЦ обстежили будівлю заводу з метою виявлення можливого вибухового пристрою.

Інформація про замінування не підтвердилася.

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Правоохоронці оперативно з’ясували, що дзвінок здійснив 58-річний мешканець Борщівського району. Чоловіка розшукали в обласному центрі. Підозрюваний у скоєному зізнався, виявилося, що за здійснення дзвінка він отримав грошову винагороду у розмірі 100 грн. Поліцейські встановили особу замовника, проводяться дії щодо його затримання.

Відомості про подію внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань згідно статті 259 ККУ України (завідомо неправдиве повідомлення про підготовку вибуху).