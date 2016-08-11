Шахрайка виманила у мешканця Тернопільщини 2 тисячі гривень, пропонуючи інтимні послуги

Як повідомили УНІАН у секторі комунікації головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, до правоохоронців звернувся 24-річний житель Збаразького району. Чоловік повідомив, що заплатив невідомій жінці кошти за інтимні послуги. Проте у домовлений час і місце вона не прийшла.

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Зі слів старшого оперуповноваженого в особливо важливих справах відділу боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми Олександра Буняка, подібного роду афери останнім часом на Тернопільщині не рідкість. Шахраї розміщують на сайтах оголошення про надання інтимних послуг. Клієнтам, котрі телефонують за вказаними номерами, призначають зустріч на автовокзалі, залізничному вокзалі або біля торгового центру «Новус». Там просять підійти до банківських терміналів і скинути завдаток за майбутні послуги на вказаний номер мобільного телефону. Сума, зазвичай, коливається від двохсот до тисячі гривень. Після того, як клієнт перерахував кошти, аферисти на зв’язок не виходять.

Скільки подібних злочинів було скоєно на Тернопільщині - невідомо, адже потерпілі зазвичай нікому про це не розповідають.