На Тернопільщині за 7 місяців фіскали виявили майже 6 тисяч необлікованих працівників

Як повідомив УНІАН начальник Головного управління ДФС у Тернопільській області Ігор Комендат, їм було виплачено доходів на суму понад 21 млн грн.

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Завдяки легалізації цих працівників до бюджету сплачено 2,97 млн грн податку на доходи фізичних осіб та понад 4,6 млн грн єдиного соціального внеску.

У результаті проведених заходів в області з 4 тис. 643 громадянами роботодавці оформили трудові договори, що становить 80,5% від кількості виявлених не облікованих найманих працівників.