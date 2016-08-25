На Тернопільщині за 7 місяців фіскали виявили майже 6 тисяч необлікованих працівників
12:01, 25 серпня 2016Тернопіль
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На Тернопільщині за 7 місяців 2016 року працівники Головного управління ДФС області виявили 5 тис. 768 необлікованих найманих працівників.
Завдяки легалізації цих працівників до бюджету сплачено 2,97 млн грн податку на доходи фізичних осіб / uapress.info
Як повідомив УНІАН начальник Головного управління ДФС у Тернопільській області Ігор Комендат, їм було виплачено доходів на суму понад 21 млн грн.
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Завдяки легалізації цих працівників до бюджету сплачено 2,97 млн грн податку на доходи фізичних осіб та понад 4,6 млн грн єдиного соціального внеску.
У результаті проведених заходів в області з 4 тис. 643 громадянами роботодавці оформили трудові договори, що становить 80,5% від кількості виявлених не облікованих найманих працівників.
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