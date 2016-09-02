Телефонний шахрай виманив у 90-річного тернополянина 22 тисячі гривень
90-річний тернополянин віддав телефонному шахраю 22 тис. грн, який вигадав, що онук пенсіонера скоїв ДТП.
Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, учора вночі чоловікові зателефонували і повідомили, що його внук скоїв ДТП і зараз перебуває у відділку поліції.
Аби винуватець ДТП уникнув відповідальності, необхідно заплатити 22 тис. грн.
Пенсіонер погодився і віддав обумовлену суму невідомому чоловікові, який вночі прийшов до нього у квартиру.
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Вранці ж дізнався, що онук жодної аварії не вчиняв, після чого звернувся в поліцію.
За фактом шахрайства відкрито кримінальне провадження.
Як повідомляв УНІАН, 31 серпня за аналогічної схемою шахрай видурив у 87-річної тернополянки 11 тис. грн.