На Тернопільщині госпіталізовано 28-річного велосипедиста, якого збив автомобіль
12:37, 06 вересня 2016Тернопіль
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На Тернопільщині 24-річний водій автомобіля «Мерседес» перевищив швидкість та зіткнувся з велосипедистом, який їхав узбіччям.
REUTERS
Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, ДТП трапилася учора у селі Товстолуг Тернопільського району.
Про автопригоду правоохоронцям повідомили очевидці ДТП.
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Слідчо-оперативна група встановила, що 24-річний водій автомобіля «Мерседес», рухаючись у напрямку Тернополя, перевищив швидкість та зіткнувся з велосипедистом, який їхав узбіччям.
У результаті велосипедист з травмами голови доправлений в нейрохірургічне відділення Тернопільської університетської лікарні.
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