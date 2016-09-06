На Тернопільщині госпіталізовано 28-річного велосипедиста, якого збив автомобіль

12:37, 06 вересня 2016
Тернопіль
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На Тернопільщині 24-річний водій автомобіля «Мерседес» перевищив швидкість та зіткнувся з велосипедистом, який їхав узбіччям.

REUTERS

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, ДТП трапилася учора у селі Товстолуг Тернопільського району.

Про автопригоду правоохоронцям повідомили очевидці ДТП.

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Слідчо-оперативна група встановила, що 24-річний водій автомобіля «Мерседес», рухаючись у напрямку Тернополя, перевищив швидкість та зіткнувся з велосипедистом, який їхав узбіччям.

У результаті велосипедист з травмами голови доправлений в нейрохірургічне відділення  Тернопільської університетської лікарні.

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