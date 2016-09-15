"Бучачагрохлібпром" ввів в експлуатацію новий тваринницький комплекс площею 600 квадратних метрів

Як повідомив УНІАН заступник директора підприємства по тваринництву Борис Рудюк, комплекс розрахований на 500 корів.

Окрім цього він містить 20 сучасних боксів для розтелів.

«На Тернопільщині цьому комплексу немає аналогів ні за масштабом, ні за можливостями. Фактично це є великий «пологовий дім» для корів, де забезпечені найкращі умови для народження і розвитку молодого поголів’я. 20 комфортабельних просторих боксів для розтелів обладнані теплою підлогою, підведена тепла вода. Також у комплексі облаштовано 50 кліток для новонароджених телят, з інфрачервоним обігрівом у холодну пору», – розповів Рудюк.

За його даними, роботи над створенням нового комплексу тривали один рік.