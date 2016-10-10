На Тернопільщині при пожежі загинув чоловік

На Тернопільщині внаслідок пожежі загинув 43-річний чоловік.

Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, пожежа сталася учора вночі в дерев'яному будинку в с. Нараїв Бережанського району. Читайте такожНа Тернопільщині потяг смертельно травмував 90-річного чоловіка Пожежу загальною площею 30 м кв ліквідовано черговим караулом ДПРЧ-7 Управління. На місці події виявлено тіло власника, громадянина 1973 р.н. Причина виникнення пожежі та матеріальні збитки встановлюються.

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