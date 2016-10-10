На Тернопільщині при пожежі загинув чоловік
12:05, 10 жовтня 2016Тернопіль
106 0
На Тернопільщині внаслідок пожежі загинув 43-річний чоловік.
Пожежа / Управління ДСНС в Тернопільській області
Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, пожежа сталася учора вночі в дерев'яному будинку в с. Нараїв Бережанського району.
Читайте такожНа Тернопільщині потяг смертельно травмував 90-річного чоловіка
Пожежу загальною площею 30 м кв ліквідовано черговим караулом ДПРЧ-7 Управління.
На місці події виявлено тіло власника, громадянина 1973 р.н.
Причина виникнення пожежі та матеріальні збитки встановлюються.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter