У Тернополі в підозрююваного у крадіжці мобільного вилучили пістолет
20:36, 17 жовтня 2016Тернопіль
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Полісмени викликали слідчо-оперативну групу, яка вилучила зброю.
Ілюстрація з відкритих джерел
Як повідомили УНІАН в прес-службі патрульної поліції, інспектоірв викликали на вул. Фабричну.
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Заявник розповів полісменам, що у дворі будинку невідомі особи з кишені викрали мобільний телефон Nokia.
На місці події інспектори помітили групу молодих осіб. В одного з них при перевірці патрульні виявили предмет, схожий на пістолет.
Полісмени викликали слідчо-оперативну групу, яка вилучила зброю. Триває перевірка.
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