У Тернополі в підозрююваного у крадіжці мобільного вилучили пістолет

Як повідомили УНІАН в прес-службі патрульної поліції, інспектоірв викликали на вул. Фабричну.

Читайте такожУ Тернополі виявили вкрадений автомобіль, який перебував у розшуку 12 років

Заявник розповів полісменам, що у дворі будинку невідомі особи з кишені викрали мобільний телефон Nokia.

На місці події інспектори помітили групу молодих осіб. В одного з них при перевірці патрульні виявили предмет, схожий на пістолет.

Полісмени викликали слідчо-оперативну групу, яка вилучила зброю. Триває перевірка.