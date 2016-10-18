Тернопільська митниця ДФС за 9 місяців збільшила надходження митних платежів на 13%

Як повідомили УНІАН у відділі організації роботи Головного управління ДФС у Тернопільській області, найбільше митних платежів сплачено при митному оформленні сільськогосподарських машин та механізмів для збирання або обмолоту сільськогосподарських культур, свіжомороженої риби та полімерів етилену в первинних формах.

Зокрема, учасники ЗЕД сплатили 573,6 млн грн податку на додану вартість, 50,7 млн грн мита, 5,3 млн грн акцизного податку та 1,5 млн грн плати за здійснення митних формальностей та інших платежів.

За словами в.о. начальника Тернопільської митниці ДФС Оксани Антонович, збільшення надходжень порівняно з минулим періодом відбулось завдяки здійсненню імпорту підприємствами, які не працювали минулого року (всього такими підприємствами сплачено 53 млн грн податків), збільшенню обсягів імпорту підприємствами, які були бюджетоформуючими в минулих періодах, в тому числі і сезонна активізація імпортерів сільськогосподарської техніки (всього підприємствами, які збільшили надходження порівняно з минулим роком, за 9 місяців поточного року сплачено 423 млн грн митних платежів).

Також надходження зросли завдяки оформленню в зоні діяльності митниці товарів підприємствами з місцем обліку в інших митницях ДФС, в тому числі із східних областей України (сума сплачених ними податків склала 112,3 млн грн).

Окрім цього, від контролю за правильністю визначення митної вартості товарів, класифікації та країни їх походження додатково сплачено 24,8 млн гривень.