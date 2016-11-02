Завтра Тернопільщину з робочим візитом відвідає віце-прем’єр Розенко
17:40, 02 листопада 2016Тернопіль
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Він проведе нараду з питань соціального захисту жителів області.
Павло Розенко / Фото УНИАН
Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, в рамках візиту він побуває у Збаражі, де візьме участь у відкритті 10 залів замкового палацу, що були реставровані впродовж 2016 року.
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Також він проведе нараду з питань соціального захисту жителів області.
У Збаражі Розенко також зустрінеться із журналістами та пересічними жителями.
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