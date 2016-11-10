У Тернополі затримали таксиста у стані наркотичного сп’яніння зі зброєю.

Як повідомили УНІАН в прес-службі патрульної поліції, патрульні поліцейські зупинили автомобіль Chevrolet Aveo через те, що у нього був забруднений державний реєстраційний номер.

При спілкуванні з 27-річним водієм інспектори помітили у нього характерні ознаки сп’яніння. Відтак полісмени запропонували йому пройти освідчення на стан наркотичного сп’яніння. Водій не заперечував. В обласному наркодиспансері медики підтвердили, що громадянин вживав наркотичні засоби.

Окрім того, під час перевірки салону автомобіля патрульні виявили зброю. Відтак на місце події викликали слідчо-оперативну групу міськвідділу поліції.