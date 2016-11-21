У жителя Тернопільщини злодії викрали з автомобіля майже 16 тисяч гривень

13:35, 21 листопада 2016
Тернопіль
111 0

Невідомий викрав чоловічу сумочку з автомобіля "Тойота Авенсіс", пошкодивши дверку, і навіть встиг зняти гроші з банківської картки потерпілого.

Фото УНІАН

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, у жителя села Біла Тернопільського району з автомобіля у Тернополі "Тойота Авенсіс" невідомий, пошкодивши дверку, викрав чоловічу сумочку.

Чоловік стверджує, що у сумці було 10 тис. грн, 100 доларів, банківські картки, документи.

Потерпілий одразу не встиг заблокувати банківські карти, і з одного його рахунку злодій ще зняв 2,66 тис. грн.

Відкрито кримінальне провадження за ст. статтею 185 ч. 1 ККУ (крадіжка).

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter