У жителя Тернопільщини злодії викрали з автомобіля майже 16 тисяч гривень

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, у жителя села Біла Тернопільського району з автомобіля у Тернополі "Тойота Авенсіс" невідомий, пошкодивши дверку, викрав чоловічу сумочку.

Чоловік стверджує, що у сумці було 10 тис. грн, 100 доларів, банківські картки, документи.

Потерпілий одразу не встиг заблокувати банківські карти, і з одного його рахунку злодій ще зняв 2,66 тис. грн.

Відкрито кримінальне провадження за ст. статтею 185 ч. 1 ККУ (крадіжка).