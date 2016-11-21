У жителя Тернопільщини злодії викрали з автомобіля майже 16 тисяч гривень
13:35, 21 листопада 2016Тернопіль
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Невідомий викрав чоловічу сумочку з автомобіля "Тойота Авенсіс", пошкодивши дверку, і навіть встиг зняти гроші з банківської картки потерпілого.
Фото УНІАН
Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, у жителя села Біла Тернопільського району з автомобіля у Тернополі "Тойота Авенсіс" невідомий, пошкодивши дверку, викрав чоловічу сумочку.
Чоловік стверджує, що у сумці було 10 тис. грн, 100 доларів, банківські картки, документи.
Потерпілий одразу не встиг заблокувати банківські карти, і з одного його рахунку злодій ще зняв 2,66 тис. грн.
Відкрито кримінальне провадження за ст. статтею 185 ч. 1 ККУ (крадіжка).
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