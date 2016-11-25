Передану для потреб учасників АТО землю ВНЗ можна буде забудовувати - Держгеокадастр

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив в. о. начальника Головного управління Держгеокадастру в Тернопільській області Віктор Мартинюк.

Він зауважив, що на даній землі можна звести садовий будинок до 300 кв. м. і в такий спосіб мати повноцінне житло.

«Відповідно до постанови Кабінету міністрів, садові та дачні будиночки можна перевести у житлові, і ця процедура не є складною. Для цього необхідно написати заяву та представити документи на самий будинок, згоду власників або співвласників, обстеження технічного стану. Такий пакет документів подається до органу виконавчої влади – в нашому випадку Тернопільської міської ради. Виконком протягом місяця приймає рішення перевести такий будинок у жилий. Далі місцева рада у триденний строк надсилає власникові рекомендованим листом рішення про переведення дачного чи садового будинку у жилий будинок із зазначенням його адреси», – пояснив процедуру Мартинюк.

Він підкреслив, що це – найбільш простий та швидкий спосіб, аби учасники АТО отримал власне житло.

«Звісно, можна іти іншим шляхом – передавати землі до комунальної власності міста, а тоді змінювати цільове призначення з с/г на «під житлову та громадську забудову». Але це займе дуже багато часу, і пакет документів потрібний значно більший. Учасникам АТО, які претендуватимуть на ці ділянки, доведеться чекати рішення кількох сесій міської ради та «оббивати пороги» в не одній інстанції. З практики – це може тривати до року часу. Окрім того, при зміні призначення потрібно буде відшкодувати сільськогосподарські втрати, а це немала сума», – пояснив невигідність другого варіанту Мартинюк.

Водночас він звернув увагу на те, що в напрямку Львівської траси на території одного з садових кооперативів вже збудовані житлові будинки.

«Тож проведення необхідних комунікацій – електрики, водопостачання тощо – не буде проблематичним», – зазначив в.о. начальника Головного управління Держгеокадастру в Тернопільській області.

Як повідомляв УНІАН, Тернопільський національний економічний університет передав понад 84 га земель при виїзді з міста на вул. Львівській у Тернополі, закріплених за вишем, на потреби учасників АТО.

Відповідне рішення керівництво вишу прийняло після переговорів з владою області.