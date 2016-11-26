На Тернопільщині згоріла недіюча ферма та автомобіль (Фото)

Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, сьогодні о 8.28 до оперативно-диспетчерської служби Управління ДСНС України у Тернопільській області надійшло повідомлення про пожежу в с. Великий Глибочок, Тернопільського району.

На місце події одразу було направлено черговий караул ДПРЧ-3 та відділення ДПРЧ-1 Управління.

Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що горить приміщення недіючої ферми. Керівником гасіння пожежі вирішено додатково залучити ще одне відділення ДПРЧ-1 для ефективного гасіння.

Завдяки вдалим діям пожежно-рятувальних підрозділів вдалося врятувати 2 сусідні господарські будівлі.

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Пожежу локалізовано в 9.20, о 10.30 загорання повністю ліквідовано.

Вогнем знищено шиферну покрівлю та автомобіль «Газель».

На місце пожежі працювали 19 рятувальників та 5 одиниць техніки.

Причина виникнення пожежі та матеріальні збитки встановлюються.

Загиблих та травмованих внаслідок пожежі немає.