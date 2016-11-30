На Тернопільщині відкрили дитсадок, відремонтований за 714 тисяч гривень

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, участь у відкритті оновленого дитсадка взяли голова ТОДА Степан Барна, керівництво району та представники місцевої Озернянської громади.

Відремонтувати садок вдалося завдяки тому, що у 2015 році у Зборівському районі на Тернопільщині створили Озернянську територіальну громаду. На її розвиток цьогоріч держава виділила 5,2 млн грн, частину з яких скерували на реконструкцію дитсадка, який вже не функціонував вже 10 років.

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«Сьогодні ми реалізували один з семи наших проектів, цьогоріч запланованих громадою. Порадившись з людьми, вирішили першочергово відкрити дитячий садочок, адже село немале, підростає багато дітей. Зважаючи на те, що віддалені села починають занепадати, ми поставили собі за мету створити всі умови, щоб молоді сім’ї не виїжджали звідси», – сказав підчас відкриття голова Озернянської громади Богдан Наконечний.

Загальний кошторис проекту з реконструкції дитсадка в Озернянській громаді склав 714 тис. грн. З них 163,5 тис. грн надала громада із власних надходжень.

Окрім того, місцеві фермери та підприємці допомогли встановити енергозберігаючі вікна та придбати м’який інвентар.

«Наші слова й обіцянки підтверджуються ефективними діями. Сьогодні тут присутні голова районної адміністрації та районної ради, а також депутат Тарас Юрик. Це люди, які спільною командною роботою роблять усе для того, аби у Тернопільській області відбулися позитивні зміни. У селах Тернопільщини завдяки зусиллям команди голів 26 громад відкриваються садочки, будуються школи, реконструюються ФАПи та перекриваються дахи. Загалом наша спільна політика – це політика підтримки територіальних громад», – сказав під час відкриття голова Тернопільської ОДА Степан Барна.

Він принагідно вручив сертифікат на акустичну систему.

Довідка УНІАН. У селах Осташівці та Данилівці Озернянської громади проживають 43 дітей дошкільного віку. 30 з них ходитиме у відкритий сьогодні дитсадок.

До цього часу дитячого садка дані села не мали майже 10 років.