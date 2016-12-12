На Тернопільщині через отруєння чадним газом в реанімацію потрапили троє осіб
12:16, 12 грудня 2016Тернопіль
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На Тернопільщині через отруєння чадним газом шпиталізовано трьох осіб.
Троє людей отруїлися внаслідок несправності витяжної вентиляції / Фото УНІАН
Як повідомили УНІАН в управлінні з питань цивільного захисту населення Тернопільської ОДА, інцидент стався 10 грудня о 22.20 в с. Смиківці Тернопільського району.
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У приватному житловому будинку внаслідок несправності витяжної вентиляції отруїлися продуктами згоряння природного газу 3 осіб.
Двох дівчат віком 22-х і 19-ти років госпіталізували в реанімаційне відділення обласної лікарні. 15-річного юнака госпіталізували в реанімаційне відділення дитячої обласної лікарні.
Стан потерпілих – задовільний.
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