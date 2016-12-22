КП "Тернопільелектротранс" заявляє, що змушене буде підняти тарифи на проїзд мінімум удвічі у зв’язку з подорожчання електроенергії

Як повідомили УНІАН в прес-службі підприємства, зумовлено це тим, що Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), внесла зміни у постанову «Про затвердження тарифів на електричну енергію для дитячих центрів «Артек» і «Молода гвардія», релігійних організацій та міського електричного транспорту».

За словами директора КП «Тернопільелектротранс» Андрія Мастюха, наразі нову ціну на електроенергію, яка буде діяти для підприємства з 1 січня 2017 року, ще не оприлюднили.

«Проте уже зараз підприємство оплачує електроенергію за ціною 1,59 коп. за кВт, при цьому у вартості проїзду в тролейбусі у Тернополі, яка діє зараз, була закладена ціна 0,46 коп. за кВт», – зауважив Мастюх.

За його даними, підприємство уже провело попередні розрахунки.

«Вартість проїзду у тролейбусі за умови, що усі 100% пасажирів оплачуватимуть за проїзд, має становити не менше 4 грн. 13 коп. Це лише попередні розрахунки», – уточнив він.

За словами Мастюха, професійні спілки електротранспорту всієї України уже звернулися до уряду та Верховної Ради з вимогою врегулювати це питання, щоб запобігти підвищенню тарифів на проїзд у електричному транспорті.

Наразі вартість проїду в тролейбусах Тернополя складає 2 грн.