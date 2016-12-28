На Тернопільщині відкрили відремонтований за 771 тисяч гривень дитсадок

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, загальна вартість робіт склала 771 тис. грн, з них 694,1 тис. грн склали кошти державного бюджету, 77 тис. гривень – місцевого бюджету.

В закладі проведено оздоблювальні внутрішні роботи, утеплено фасад, проведено ремонт каналізації, утеплено підлогу в ігрових кімнатах, побудовано паливну, встановлено 2 котли (окремо на газ і на дрова), придбано меблі у групову кімнату, технологічне обладнання та інвентар у харчоблок.

«Мені дуже приємно, що ми завітали в Рудку з такої чудової нагоди. Більше десяти років сюди приїжджали голови адміністрацій і обіцяли зробити садочок. Але це так і залишилося обіцянками. Однак ми поставили собі мету і її досягли. Цього року наш пріоритет - покращення умов навчання і виховання наших дітей. Кілька тижнів тому відкривали такий же садочок в Озернянській громаді. Як бачимо, коли є спільне бачення і підтримка на місцях, можна реалізовувати проекти навіть в час війни», – сказав під час відкриття голова облдержадміністрації Степан Барна.

Як розповіла Колосівський сільський голова Юлія Ковальчук, потреба у садочку назріла давно.

«У 2015 році в с. Рудка розпочато роботи з реконструкції нежитлової будівлі під дитячий садок із влаштуванням паливної та впровадження заходів з енергозбереження. І ось сьогодні заклад прийняв 35 дітей. Надіюся, демографічна ситуація у селі покращуватиметься, і в наступному році ми відкриємо ще одну групу», – сказала Ковальчук.