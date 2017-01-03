Поліцейські затримали злодія, який викрнав у Тернополі іномарку
17:23, 03 січня 2017Тернопіль
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Встановлено, що зловмисник вже був судимий за крадіжки та заволодіння автотранспортом.
Фото dpsu.gov.ua
Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, про зникнення з двору її автомобіля правоохронцям повідомила мешканка Тернополя.
Невдовзі автомобіль знайшли у сусідньому дворі. При огляді транспортного засобу було виявлено пошкодження замка запалювання.
Учора зловмисника було затримано.
Ним виявився 21-річний житель Березовиці.
Встановлено, що він вже був судимий за крадіжки та заволодіння автотранспортом.
Як пояснив він поліцейським, авто вкрав, щоб покататися.
Щодо нього відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 289 ККУ (незаконне заволодіння транспортним засобом).
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