Поліцейські затримали злодія, який викрнав у Тернополі іномарку

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, про зникнення з двору її автомобіля правоохронцям повідомила мешканка Тернополя.

Невдовзі автомобіль знайшли у сусідньому дворі. При огляді транспортного засобу було виявлено пошкодження замка запалювання.

Учора зловмисника було затримано.

Ним виявився 21-річний житель Березовиці.

Встановлено, що він вже був судимий за крадіжки та заволодіння автотранспортом.

Як пояснив він поліцейським, авто вкрав, щоб покататися.

Щодо нього відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 289 ККУ (незаконне заволодіння транспортним засобом).