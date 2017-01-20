На Тернопільщині в одному з районів оголошено карантин через африканську чуму свиней

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, відповідне рішення прийняла учора Державна надзвичайна епізодична комісія.

Попередньо за останніх чотири дні в селі Залужжя Збаразького району загинуло 10 свиней.

Труп тварини оглянули спеціалісти Тернопільської та Львівської ветлабораторій. Вони підтвердили, що тварини померли від африканської чуми свиней.

Відтак відсьогодні у 3-кілометровій зоні від осередку спалаху чуми на в'їздах та виїздах будуть встановлені блокпости. На них цілодобово чергуватимуть правоохоронці, працівники служби надзвичайних ситуацій та ветфахівці. Їхня завдання – не допустити розповсюдження хвороби та вивозу тварин із зони ураження. З цією метою проводитиметься дезінфекція всього транспорту. Оброблятимуть спецрозчинами і господарства людей, які утримують тварин.

Правоохоронці застерігають людей від купівлі свинини на ринках без відповідної документації про походження м’яса.