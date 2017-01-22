У Тернополі пройшли урочистості з нагоди Дня Соборності України.

Як передає кореспондент УНІАН, на Микулинецькому кладовищі у Тернополі відбувся мітинг пам'яті борців за злуку ЗУНР та УНР.

Участь у ньому взяли представники влади міста й області, тернополяни. Учасники заходу поклали квіти до могил героїв, полеглих у боротьбі за волю України, після чого священики відслужили панахиду.

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«У спадок нам залишили яскравий приклад, як треба любити свою країну й боротися за її незалежність. Ми повинні пам’ятати про подвиг наших славетних предків та гідно завершити розпочату ними благородну справу», – зазначив під час виступу перший заступник голови Тернопільської облдержадміністрації Іван Крисак.

На завершення присутні вшанували пам'ять всіх українських героїв спільною молитвою.