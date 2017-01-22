Вся Україна відзначає День Соборності (фотогалерея)

Через 98 років в українських містах включно з окупованим Сімферополем відзначають річницю цієї події.

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«Хоча державне об'єднання УНР і ЗУНР у 1919 році відбулося лише символічно, воно мало вирішальне значення для утвердження Української соборної суверенної держави у теперішніх кордонах. Воно окреслило географічні, політичні та ідентифікаційні контури єдиної України. Соборність залишилася сильною, животворною ідеєю, переданою нащадкам. Тому ми так урочисто відзначаємо цей день», - заявив президент України Петро Порошенко.

У Києві до Дня Соборності України на мосту Патона відбулася 10-та ювілейна акція «Об‘єднай береги Дніпра «живим ланцюгом» Соборності», під час якої більш як тисяча учасників утворили «живий ланцюг».

За словами організаторів, акція пройде також в Одесі, Ужгороді, Бахмуті, Краматорську, Житомирі, Варшаві і Любліні. Організатори акції - 150 волонтерів і 10 громадських організацій.

У Харкові акцію “Ланцюг єднання” до Дня Соборності України провели близько 300 людей. Після колективного виконання Гімну України, спільної молитви учасники “Ланцюга єднання” вишикувалися плече до плеча вздовж вулиці Сумської, утворивши ланцюг від площі Свободи до будівлі Харківського академічного театру опери та балету.

У центрі Одеси люди з нагоди Дня Соборності на знак єднання сформували фігуру сонця, тримаючи прапори України і всіх регіонів країни. Перед присутніми виступив учасник АТО, який закликав вшанувати пам'ять українських патріотів, які загинули під час Революції гідності, - Сергія Нігояна, Михайла Жизневського, Юрія Вербицького й інших.