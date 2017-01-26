На Тернопільщині у 2016 році обсяги будівельних робіт зросли майже на 30%

Як повідомили УНІАН в прес-службі обласного управління статистики, загалом було виконано робіт на 1 млрд 342 млн 984 тис. грн.

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За характером будівництва роботи з нового будівництва, реконструкції та технічного переозброєння склали 75,7% від загального обсягу, решта – з капітального і поточного ремонтів (20,2% та 4,1% відповідно).

Обсяги житлового будівництва у 2016 році зросли на 23,1% до 652,3 млн грн, нежитлового – на 40,6% до 305,6 млн грн.

Інженерних споруд було збудовано на 385,1 млн грн (на 34% більше, ніж у 2015 році).