У Тернополі комунальники не дали собі ради з ожеледицею

У Тернополі комунальники та підрядники не змогли собі дати ради з ожеледицею. Як повідомили УНІАН в прес-службі міської ради, наразі керівники ЖЕКів дають пояснення щодо неякісного виконання робіт.

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«Балансоутримуючі організації , або як їх називають «ЖЕКи», дуже погано спрацювали», – каже начальник міського управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології Олег Соколовський.

На офіційному сайті міськрада попросила у тернополян вибачення за незручності.

Тим часом в соцмережах жителі Тернополя масово обурюються бездіяльністю комунальників і тим, що вже учора звечора все місто перетворилося на ковзанку.

Люди повідомляють, що не випускали сьогодні вранці дітей до школи, у декого рідні травмувалися, чимало тернополян взялися самостійно посипати лід біля свої будинків та збивати льодову кірку на ходах, хоча платять за це гроші обслуговуючим організаціям.

«Вчора усі структури, відповідальні за прибирання міста (ОСББ, ЖЕКи та підприємства, які виграли тендер на прибирання міста), були попереджені, що очікується ожеледиця. Впродовж ночі у місті працювало 8 піскорозкидачів, які посипали траси сумішшю солі та 6 машин посипало тротуари. Проте сильний дощ змивав усю суміш з тротуарів, тому не було результату від посипання», – стверджує Соколовський.

Як повідомляв УНІАН, комунальні структури у Тернополі уже не вперше не справляються із негодою.

Зокрема, 13 листопада 2016 року було паралізовано роботу громадського транспорту та припинено вивезення сміття через нерозчищені від снігу дороги та двори.

Виявилося, що фірма-підрядник, якій доручили прибирання міста, фактично не була готова до таких робіт, не маючи достатньо техніки. Чиновники міськради, які би мали контролювати найняту структуру, цього не зробили.

Аби якось згасити хвилю громадського обурення, яка наростала у місті, мерія запровадила безкоштовний проїзд у тролейбусах міста з 15 по 17 листопада, а згодом пообіцяла компенсувати витрати на лікування травмованим.

22 листопада подав у відставку начальник управління ЖКГ Микола Лесів, зараз він працює на одній з керівних посад в управлінні.

Комісія, створена при Тернопільській міськраді через сніговий колапс, рекомендувала меру Сергію Надалу звільнити його заступника Владислава Стемковського, який відповідав за сферу ЖКГ і при якому снігові колапси в Тернополі при снігопадах траплялися систематично.

Однак Надал до рекомендацій комісії не прислухався. Натомість перебрав повністю на себе контроль за роботою сфери ЖКГ. Після чого місто виявилося неготовим до ожеледиці.