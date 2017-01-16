У Тернополі через сніговий колапс відкрили кримінальну справу

Як повідомив сьогодні під час прес-конференції начальник обласного управління поліції Олександр Богомол, провадження було відкрито після висновків робочої групи та вивчення причини снігового колапсу правоохоронцями.

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«Провадження відкрито відносно службових осіб підрядної організації, яка надавала послуги, і посадових осіб міської ради, які допустили таку ситуацію. Зараз міська рада надає нам всю документацію. Залучено фінансову інспекцію. Будемо встановлювати, хто відповідальний за те, що сталося – підрядник чи посадовці мерії», – сказав Богомол.

За його даними, провадження відкрито за ч. 2 ст. 367 ККУ (службова халатність).

Як повідомляв УНІАН, у Тернополі після снігопаду 13 листопада 2016 було паралізовано роботу громадського транспорту та припинено вивезення сміття через нерозчищені від снігу дороги та двори.

Виявилося, що фірма-підрядник, якій доручили прибирання міста, фактично не була готова до таких робіт, не маючи достатньо техніки. Чиновники міськради, які би мали контролювати найняту структуру, цього не зробили.

Аби якось згасити хвилю громадського обурення, яка наростала у місті, мерія запровадила безкоштовний проїзд у тролейбусах міста з 15 по 17 листопада, а згодом пообіцяла компенсувати витрати на лікування травмованим.

22 листопада подав у відставку начальник управління ЖКГ Микола Лесів.

Комісія, створена при Тернопільській міськраді через незадовільне прибирання снігу та спричинений цим сніговий колапс, рекомендувала міському голові Сергій Надалу звільнити його заступника Владислава Стемковського, однак до цієї рекомендації мер не прислухався.

Звільнений з посади начальника Лесів залишився працювати в управлінні ЖКГ на одній з керівних посад.

У міській раді збитки, зумовлені сніговим колапсом, оцінили у 2,04 млн грн, їх мерія виставила підряднику.