Презентація Тернопільщини у Києві дасть черговий поштовх для розвитку області – Кубів

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, впевненість у цьому виразив перший віце-прем’єр-міністр України Степан Кубів під час презентації «Благословенне Тернопілля», яка проходить в Українському домі у Києві.

Кубів додав, що бачить єдність різних гілок влади в області, у це, вважає він, свідчить пор великий потенціал для успіху Тернопілля.

У свою чергу голова Фонду держмайна України Ігор Білоус особливо відзначив на виставці туристичний блок.

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«Презентація «Благословенне Тернопілля», яка проходить в Українському домі у Києві, вражає своєю цікавістю. Я сам, як тернополянин, не міг не прийти. Вражений виставкою об’єктів, про які навіть не знав. Я вважаю, що кожна область повинна так себе презентувати. Для Тернопільщини є багато перспектив й багато роботи. Особисто намагаюся багато робити для цього краю, бо сам з нього родом», – зазначив Білоус.

Він додав, що виробникам області варто активніше заявляти про себе на різних виставках й конференціях.

«Є дійсно хороші підприємства, є хороші ідеї, не вистачає лише про них інформації. Це проблема не тільки Тернопільського краю, а й в цілому України. Люди вміють працювати, проте не вміють себе рекламувати. Треба вчитися більше інформації доносити й до нас почнуть їхати туристи», – підсумував голова Фонду держмайна України.