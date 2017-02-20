На Тернопільщині кількість безробітних зменшилася на 10% – до 12,2 тис. осіб

Як повідомили УНІАН у прес-службі обласного центру зайнятості, це на 10% менше порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Серед безробітних 45,1% склали жінки, 35,1% – молодь віком до 35 років, 45,4% – робітники, 37,7% – службовці, 39,2% – особи, які мають додаткові гарантії щодо сприяння у працевлаштуванні.

Станом на 1 лютого допомогу з безробіття отримували 10,5 тис. безробітних. Середній розмір цієї допомоги у січні 2017 року становив 1 тис. 777 грн.

За перший місяць 2017-го послугами центрів зайнятості області скористалися 906 колишніх воїнів, з яких 25 - мали інвалідність; працевлаштовані 11 осіб, 851-му продовжують шукати прийнятні місця праці. Через центри зайнятості Тернопільщини у цьогорічному січні шукали роботу й 32 внутрішньо переміщені особи, працевлаштовані – 5, ще 22 – у пошуку роботи.

У січні загальна кількість вакансій в базі обласної служби зайнятості становила 4 тис. 848, що в 1,7 рази більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Серед вакансій, які подали у службу зайнятості, зросла частка вакансій з мінімальною зарплатою з 12,6% у січні 2016 року до 42% у січні 2017 року. Серед поданих вакансій 4,2% були із заробітною платою вищою від середньої по області.

Станом на 1 лютого 2017 року актуальними були 1 тис. 892 вакансії, у т.ч. для робітників – 1 тис. 92, для службовців – 616, для осіб, які не потребують спеціальної підготовки – 184. Найбільшим попитом в області користувались серед службовців – менеджери, бухгалтера, інженери, касири, адміністратори, з робітничих професій - продавці, водії автотранспортних засобів, кухарі, перукарі, бармени, слюсарі з ремонту автомобілів, офіціанти, швачки, а без кваліфікації – підсобні робітники, прибиральники службових приміщень і вантажники.

На одне вільне робоче місце в середньому по області претендувало 6 безробітних.