На Тернопільщині в ДТП за участю трьох машин постраждали двоє людей

Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, зіткнення легкових автомобілів «Kia Rio», «Volkswagen Transporter» та вантажного автомобіля «MAN» сталося учора на вул. Микулинецькій близько 18 год.

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Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди травмовано 2 особи –водія автомобіля «Kia Rio» 1986 р.н. та водія «Volkswagen Transporter» 1974 р.н.

Потерпілих з травмами різного ступеня важкості шпиталізовано до Тернопільської обласної клінічної лікарні.

Для участі у ліквідації наслідків ДТП залучалось чергове відділення аварійно-рятувальної частини аварійно-рятувального загону спеціального призначення Управління.

Рятувальники деблокували затиснутого в понівеченому авто водія «Volkswagen Transporter» і передали його працівникам швидкої. Також вони провели комплекс заходів, спрямованих на запобігання займанню пального, пролитого внаслідок зіткнення транспортних засобів.